İzmir'im Torbalı ilçesinde, polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan şüpheli T.A.'nın (24) tarlaya attığı çuvaldan 4 tabanca, 5 şarjör ve 72 fişek çıktı. Gözaltına alınan T.A., tutuklandı.
Alınan bilgiye göre polis ekipleri, önceki gün saat 16.00 sıralarında, şüphe üzerine elinde çuval bulunan kişiyi durdurup kontrol etmek istedi. Polisin uyarısı üzerine kaçan şüpheli, elindeki çuvalı bir tarlaya attı.
Takip sonucu bir apartmanın çatı katında yakalanan şüphelinin isminin T.A. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince tarlada yapılan incelemede ise çuval içerisinde ruhsatsız 4 tabanca, 5 tabanca şarjörü ve 72 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.A., İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.