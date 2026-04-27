Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente araçla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bursa kara yolu üzerindeki uygulama noktasında önlem alan ekipler, plakası önceden belirlenen araca “dur” ihtarında bulundu. Sürücünün ihtara uymaması üzerine otomobil, lastiklerine ateş edilerek durduruldu.

Araçtan inmeyerek direnen şüpheliler E.E. ve İ.P., koçbaşı kullanılarak camların kırılmasıyla etkisiz hale getirilerek yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada tabanca ve mermi ele geçirilirken, aracın torpido bölümünde ise 274,40 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan E.E. ve İ.P., sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Ayrıca sürücüye, polisin ihtarına uymadığı gerekçesiyle 20 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.