Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. D-400 kara yolunda takibe alınan otomobil, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda önü kesilerek durduruldu. Plakaları sökülmüş olduğu görülen aracın sürücüsü T.T. araçtan indirildi. UYUŞTURUCU HAPLAR YEDEK LASTİĞE GİZLENMİŞ Otomobilde yapılan aramada, torpido ve bagajdaki yedek lastiğin içine gizlenmiş 110 bin uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan T.T., emniyetteki ifadesinde, “Uyuşturucu maddeden haberim yok. Başka biri koymuş olabilir” diyerek kendisini savundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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