İstanbul Levent'teki Yapı Kredi Plaza önünde polis noktasına silahlı saldırı düzenleyen 3 terörist etkisiz hale getirildi, çıkan çatışmada 2 polis yaralandı.

Gerçekleşen çatışmayı gündemlerine taşıyan Onlar TV kanalı, çarpıcı bir gerçeği de ortaya çıkardı.

İstanbul’da polislerle çatışmada öldürülen terörist Yunus Emre Sarban'ın, “terör örgütü üyeliği” suçlamasından beraat ettirildiği ortaya çıktı.

Barış Terkoğlu konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

-Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bugün saldırı eylemini gerçekleştiren terörist hakkında 2021’de konan yaptırımın 2024’te nasıl kalktığını sordum.

-Bakanlık kaynaklarının açıklamasından söz konusu isim hakkında terör suçlamasından yargıda bir beraat bir de takipsizlik kararı alındığı ve yaptırımın bunun sonucunda kalktığı ortaya çıktı.