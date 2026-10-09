Fransa’nın başkenti Paris, son dönemin en hareketli ve gergin protestolarından birine daha sahne oldu. Nation Meydanı’nda (Place de la Nation) toplanan ve dağılmamakta direnen gösterici gruba polisin müdahalesi sert oldu. Ancak bu müdahalede sosyal medyada büyük yankı uyandıran asıl detay, Fransız emniyetinin sokaklara sürdüğü yeni teknolojik ekipmanlar oldu.

POLİS İLK KEZ KÖR EDEN KALKAN KULLANDI

Paris sokaklarında düzeni sağlamakla görevli motorize polis birimi BRAV-M (Motorize Şiddet Eylemlerini Bastırma Tugayı), göstericileri dağıtmak için daha önce benzeri görülmemiş bir teknolojiyi devreye soktu. Olay yerinden yansıyan görüntülerde, ekiplerin "strobe" (yüksek frekanslı flaş/körleştirme) cihazlarıyla donatılmış yeni nesil savunma kalkanları kullandığı görüldü.

Yüksek hızda çakan flaş ışıkları yayan bu kalkanlar, doğrudan eylemcilerin yüzüne tutulduğunda geçici görme kaybına, yön duygusunun yitirilmesine ve ciddi bir mide bulantısına yol açıyor. Göstericilerin hareket kabiliyetini ve müdahale direncini saniyeler içinde sıfırlayan bu kalkanlar, Fransız emniyetinin kitle kontrolünde yeni bir döneme geçtiğini gösteriyor.

SON GRUPLAR DA DAĞITILDI

Nation Meydanı’nı ablukaya alan ekipler, bu ileri teknoloji kalkanlar sayesinde fiziksel temasa girmeden meydanda kalan son protestocu grupları da kısa sürede püskürtmeyi başardı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde eylemcilerin çakan ışıklar karşısında gözlerini kapatarak geri çekilmek zorunda kaldığı anlar binlerce kez paylaşıldı. Bu yeni kalkanların önümüzdeki günlerde ülke genelindeki diğer gösterilerde standart ekipman haline getirilip getirilmeyeceği ise şimdiden büyük merak konusu.