Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" soruşturması kapsamında emniyet güçleri kritik bir operasyona daha imza attı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Gebze KOM Büro Amirliği ekipleri, yürütülen soruşturmanın firari şüphelilerinden M.Ö.'yü İstanbul'un Pendik ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

BODRUMDA ÇUVAL ÇUVAL PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheli M.Ö.'nün emniyetteki sorgusunda, soruşturma dosyasındaki 155 firmadan birine ait çekleri tahsil ettikten sonra parayı bankadan nakit çekerek evine götürdüğünü itiraf etmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Adreste ve evin müştemilatında yapılan aramada, bodrum katına çuval ve torbalar içinde gizlenmiş 3 milyon 912 bin 800 TL nakit para bulundu. Ele geçirilen devasa tutara "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında el koyma tedbiri uygulandı.

DEV OPERASYONDA 31 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın geçmiş döneminde Kocaeli merkezli 20 ilde eş zamanlı düzenlenen dev operasyonlarda gözaltına alınan 52 şüpheliden 31'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 21 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

Gözaltındaki M.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürerken, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın KOM ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile koordineli olarak tüm yönleriyle sürdürüldüğünü bildirdi.