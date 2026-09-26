Emniyet Teşkilatı Sendikası, teşkilat mensuplarının yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara, çalışma şartlarına ve özlük haklarına ilişkin taleplerini gündeme taşımak amacıyla iş bırakma kararı aldığını duyurdu.

'BU TABLO GÖRMEZDEN GELİNEMEZ'

Sendikanın açıklamasına göre, son beş gün içerisinde yedi emniyet teşkilatı mensubu hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta Bursa ve İstanbul’da görev yapan yardımcı hizmetler sınıfındaki iki sendika üyesinin de yaşamına son verme girişiminde bulunduğu, söz konusu kişilerin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Sendikanın açıklamasında, dün Anayasa Mahkemesi önünde emekli bir emniyet teşkilatı mensubunun da intihar ederek hayatını kaybettiği belirtilirken “Bu tablo artık görmezden gelinemez” denildi.

'ÇALIŞANLAR ÜZERİNDE BASKIYI ARTIRIYOR'

Emniyet Teşkilatı Sendikası Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede; ekonomik sıkıntılar, yoğun çalışma şartları, mobbing ve emeklilik döneminde yaşanan gelir kayıplarının teşkilat çalışanları üzerindeki baskıyı artırdığı savunuldu.

Sendika, birinci dereceye ulaşan kamu görevlilerine yönelik 3600 ek gösterge beklentisinin karşılanmadığını, yardımcı hizmetler sınıfının sorunlarının devam ettiğini ve eşit işe eşit ücret konusunda çözüm sağlanamadığını belirtti.

28 EYLÜL’DE İŞ BIRAKACAKLAR

Sendika yönetimi, sorunlara dikkat çekmek ve taleplerini kamuoyuna duyurmak amacıyla 28 Eylül Pazartesi günü öğleden sonra Türkiye genelinde iş bırakacaklarını açıkladı.

Eylem kararına ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Artık yalnızca sorunları sıralama değil, sesimizi hep birlikte duyurma zamanıdır. Emniyet Teşkilatı Sendikası Yönetim Kurulu olarak, yaşanan can kayıplarına, ekonomik ve sosyal sorunlara, mobbinge, özlük haklarındaki kayıplara ve yıllardır çözülemeyen sorunlara dikkat çekmek amacıyla 28 Eylül Pazartesi günü öğleden sonra Türkiye genelinde iş bırakıyoruz.”