İstanbul'un Ataşehir ilçesi İçerenköy'de saat 12: 25 sıralarında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi’ndeki polis merkezi önünde meydana gelen olayda, polis memurları şüphe üzerine Şevket Batuhan B.’nin GBT sorgusuyla üst aramasını yapmak istedi.
O sırada şüphelinin sevgilisi Yağmur S. de cep telefonuyla kayıt almaya başladı.
Yağmur S.’ye polis memurları kayıt yapmaması yönünde uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan genç kadın, çekim yapmaya devam edince polis memurları müdahale etti.
Çektiği videoda polislerin kendisine vurduğunu söyleyen Yağmur S.'nin de polislere tekme ve tokat attığı görüldü.
Olayın ardından Yağmur S. ile 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan kaydı bulunan Şevket Batuhan B. gözaltına alındı.
İki şüpheli ifadeleri alınarak 'Görevli memura mukavemet’, 'Kasten yaralama', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.