ABD yönetiminin göçmenlik politikalarındaki sert tutumu, bu kez "doğum turizmi" olarak bilinen organizasyonları hedef aldı. Donald Trump yönetiminin talimatıyla harekete geçen güvenlik birimleri, ülke genelinde yabancı uyruklu hamile kadınlar ve bu süreci yöneten aracı şebekelere yönelik kapsamlı bir süpürme operasyonu başlattı.

Açık kaynaklardan yapılan paylaşıma göre Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri bünyesinde kurulan "Doğum Turizmi Girişimi", vize başvuruları sırasında hamilelik durumunu gizleyen veya geliş amacını farklı beyan ederek ABD’ye giriş yapan kişileri yakın takibe aldı. Ekiplerin özellikle doğum organizasyonları üzerinden hizmet sunan adreslere ve bu ağın parçası olan aracılara odaklandığı bildirildi.

İŞİ TİCARETE ÇEVİRENLER HEDEFTE

Soruşturmanın ana hedefinde ise yalnızca bireysel ziyaretçiler değil, bu sistemi ticari bir kazanca dönüştüren profesyonel organizatörler yer alıyor. İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD topraklarında doğum yapmanın tek başına yasal bir engel teşkil etmediği, ancak vize süreçlerinde yapılan usulsüzlüklerin, dolandırıcılığın ve göçmenlik yasalarının ihlal edilmesinin ağır yaptırımlara tabi olduğu hatırlatıldı.

Başkan Donald Trump’ın göreve geldiği günden bu yana gündeminde olan "doğumla gelen vatandaşlık hakkı" tartışması, bu operasyonlarla yeniden alevlendi. Trump, bu hakkı tamamen iptal etme niyetini sık sık dile getirse de hukukçular, ABD Anayasası ile güvence altına alınan bu hakkın bir başkanlık kararnamesiyle kaldırılmasının mümkün olmadığını, ancak vize ihlalleri üzerinden yürütülen operasyonların sistemin önünü kesmek için stratejik bir hamle olduğunu değerlendiriyor.