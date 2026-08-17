Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde seyreden 26 DA 979 plakalı SUV tipi araç, polis ekiplerince durdurulmak istendi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, film gibi bir kovalamaca ile dakikalarca polisi peşinden koşturdu ancak Hoşnudiye Mahallesi Kolcu Sokak'ta katlı otoparka giriş yaptığı esnada yakalandı.



"KOLONYA İÇTİM" DİYEREK DALGA GEÇTİ

Aracı arkadaşının kullandığını öne süren sürücü, kimlik numarasını da hatalı vererek ekiplere zorluk çıkardı.

Ekiplerce yapılan inceleme sonucunda sürücü Dilek T'nin 1,58 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkol kullandığını reddeden kadın, "Kolonya içmiştim" sözleriyle polisle dalga geçti daha sonrasında ise görevini yapan memurlara hakaretler savurdu.





SABIKALI ÇIKTI, REKOR CEZA KESİLDİ

Dilek T'nin daha önce 2 kez alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

Ehliyetine el konulduğu halde araç kullanan ve 1,58 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye ekiplerce idari işlem yapıldı.

Sürücüye, "dur ihtarına uymamak, alkollü araç kullanmak, sürücü belgesine el konulduğu halde araç kullanmak" ve "ehliyetini yanında bulundurmama" suçları kapsamında toplamda 552 bin 719 lira ceza yazıldı.

Dilek T'nin ehliyetinin el konulma süresi de 2034 yılına kadar uzatıldı.

Araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.