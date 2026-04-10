Adana'nın Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde 13 Mart gecesi, kendilerine haraç vermeyi reddeden bir kebapçı dükkanına uzun namlulu tüfeklerle silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren 2 şüpheliyi saklandıkları adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Emniyete götürülen şüpheliler verdikleri ifadede, haraç talebinin reddedilmesi üzerine gerçekleştirilen silahlı saldırıyı 32 yaşındaki Mehmet Bülün'ün organize ettiğini iddia etti. Bu itirafın ardından polis ekipleri, azmettirici olduğu öne sürülen Bülün'ü yakalamak için harekete geçti.
SOKAK ORTASINDA İNFAZ
Soruşturma ve arama çalışmaları sürerken, 21 Mart tarihinde Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nden bir kişinin sokakta tabancayla vurulduğu ihbarı geldi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, sokak ortasında başından vurularak öldürülen kişinin aranan Mehmet Bülün olduğunu tespit etti. Bülün'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.
Polis ekipleri, silahlı saldırı ve ardından gelen cinayetin çete içi bir hesaplaşma sonucu işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durarak her iki olayla ilgili çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor.