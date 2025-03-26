Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanması protesto edilmeye devam ediyor. Çok sayıda ilde valilik tarafından eylemler yasaklanırken polisin sert müdahaleleri de kayda geçti. Ankara’da dün yapılan protestolar sırasında polislerin yere yatırıp gözaltına almak istedikleri kişi ise sivil polis çıktı.
NOW TV Ana Haber bülteninde yer alan haberde, polislerin yere yatırıp gözaltına almak istedikleri kişi sivil polis çıktı.
Yere yatırılan kişi “Ben polisim ben polisim” sözleriyle kimliğini açıklayınca serbest bırakıldı.