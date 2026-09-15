İstanbul Sancaktepe'de Osmangazi Mahallesi’nde 14 Eylül günü film sahnelerini aratmayan bir arama-yakalama operasyonu gerçekleşti. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı İnsansız Hava Aracı (İHA) ekibinin bir araç muayene istasyonunda yürüttüğü dron destekli çalışma sırasında, hakkında arama kararı bulunan Ediz A. (40) tespit edildi.

POLİS ARACINA ZARAR VERİP SKUTERLE KAÇTI

Ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, araç muayene istasyonunda bulduğu elektrikli skuterle kaçmaya başladı. Kaçış hengamesinde bir polis aracının sağ aynasına zarar veren ve sağ ön lastiğinin patlamasına neden olan şüpheli, mahalle aralarında skuterle izini kaybettirmeye çalıştı.

DRON KAMERASIYLA ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi havadan dron ile takibe aldı. Dron ile tespit edilen anlık konum bilgilerinin telsiz üzerinden saha ekiplerine bildirilmesiyle Ediz A., aynı mahalle içerisinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin skuterle kaçtığı ve polislerce yakalandığı anlar dron kamerasına saniye saniye yansıdı.

SUÇ DOSYASI KABARIK: 54 KAYIT, 12 AYRI ARAMA!

Yapılan detaylı emniyet sorgulamasında şüphelinin kabarık suç geçmişi ortaya çıktı. Ediz A.’nın daha önce de Sultanbeyli’de 2 polis aracına çarparak kaçtığı öğrenildi.

Şüphelinin;

18 Kasten yaralama,

12 Uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak,

11 Tehdit ve hakaret,

7 Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet,

6 Mala zarar verme

olmak üzere toplam 54 emniyet geliş kaydı olduğu belirlendi.

Ayrıca 'Silahla tehdit', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' gibi 12 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.