‘Vanlı Kara Haydar’ ismiyle tanınan Mehmet Fatih Tançalan ve sosyal medya ünlüsü Çağla Öz’ün Van’da yapılan bol takılı düğünle gündem olmuştu.
ANNESİ SERBEST
MASAK, Çağla Öz’ün hesaplarında 56 milyon TL giriş, 50 milyon TL çıkış saptadı. Çiftin banka hesaplarındaki toplam para trafiğinin 222 milyon TL’yi aştığı belirlendi. Tançalan, ‘suçtan kaynaklanan malı aklama’ suçundan tutuklandı.
Tançalan’ın eşi Çağla Öz Tançalan, 12 Eylül’de İstanbul’da yakalandı. Van’a götürülen Öz, dün elleri ters kelepçeli şekilde adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan Öz tutuklanarak cezaevine yollandı. Soruşturmada gözaltına alınan Çağla Öz’ün annesi Nilgün Oya ile altınların bulunduğu kömürlüğün sahibi adli kontrolle salındı.