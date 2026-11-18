Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan aday sürücü M.B. (27), kovalamaca sonucu yakalandı. Farklı maddelerden toplam 431 bin lira ceza uygulanan sürücünün ehliyeti iptal edildi. Arifiye Mahallesi'nde 26 ANN 275 plakalı aracıyla seyreden M.B., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polislerin takibe aldığı sürücü, trafik kurallarını ihlal ederek ara sokaklara girdi. Uzun süren kovalamacanın ardından Kurtuluş Mahallesi Sevilen Sokak'ta yakalanan M.B., gözaltına alındı. Polisin yaptığı muayenede 0,50 promil alkollü olduğu tespit edilen M.B.'nin aday sürücü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullandığı için ehliyeti iptal edilen M.B.'nin aracı da 90 gün trafikten men edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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