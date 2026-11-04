Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde cezaevinden izinli çıkan Servet Aldırmaz (30), otomobiliyle drift yaparken polisin dur ihtarına uymayıp kaçtı. Biri ekip otosu olmak üzere 10 araca çarpan Aldırmaz, otomobilinin lastiğine ateş açılmasının ardından takviye polis ekiplerince yakalandı. Olay, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Denetim yapan trafik polisleri, drift yapan 68 DV 715 plakalı otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan Aldırmaz, kaçışı sırasında polis aracı ile 9 araca çarptı. Polis ekipleri, sürücüyü biber gazı sıkarak durdurmak istedi. Otomobilden inen Aldırmaz, elindeki bıçakla polislerin üzerine yürüdü. Ardından yeniden otomobiline binip kaçmaya çalışınca polis, aracın lastiğine ateş açtı. Bir süre sonra takviye ekipler tarafından etkisiz hale getirilen Aldırmaz gözaltına alındı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 365 BİN LİRA CEZA, EHLİYETE EL KOYMA Aldırmaz'a dur ihtarına uymamak, alkollü araç kullanmak ve drift yapmak nedeniyle toplam 365 bin lira para cezası kesildi, ehliyetine el konuldu. Otomobili çekiciyle otoparka götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Servet Aldırmaz tutuklandı.

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