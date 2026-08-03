Bartın'da polis ekiplerinin uygulama noktasından kaçmaya çalışan bir motosiklet sürücüsü, yol açtığı kazayla panik yarattı. Olay, akşam saatlerinde Kırtepe Mahallesi Şadırvan Camii Sokağı’nda meydana geldi. Güvenlik güçlerinin denetim noktasını fark ederek kaçmaya başlayan A.Ç. yönetimindeki motosikletin peşine polis ekipleri düştü. KALDIRIMDA YÜRÜYEN VALİ YARDIMCISINA ÇARPTI Sokak aralarında yaşanan takip sırasında kaldırıma çıkan A.Ç. idaresindeki motosiklet, bu sırada yolda yürümekte olan Bartın Vali Yardımcısı Muhittin Gürel’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle kolundan yaralanan Vali Yardımcısı Gürel, olay yerine sevk edilen ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Gürel, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi. O ANLAR KAMERADA Dehşet anları çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansırken, polisten kaçan sürücü A.Ç. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam ediyor.

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