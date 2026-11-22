Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak plakasız motosikletle kaçan H.B. (18), park halindeki servis minibüsüne çarptı. Kazada yaralanan sürücüye 380 bin TL idari para cezası uygulandı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Şeyhsinan Mahallesi'ndeki eski itfaiye kavşağında meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekibi, H.B. yönetimindeki plakasız motosikleti fark ederek durdurmak istedi.
İhtara uymayan H.B. kaçınca polis takibe başladı. H.B., Muhittin Mahallesi'nde park halindeki servis minibüsüne çarparak durdu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Plakasız motosiklet ise çekiciyle otoparka götürüldü.