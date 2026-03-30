Kaza, saat 09.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler Bağlantı yolunda meydana geldi. Polisleri taşıdığı öğrenilen 34 LHU 912 plakalı servis aracı ile 34 EYG 499 plakalı otomobilin karıştığı kaza yaptı. Servis minibüsü bariyerlere çarparak durabilirken otomobil refüje düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada serviste bulunan 1 polis memurunun şehit, 16 polis memurunun ise yaralandığı tespit edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ŞEHİT OLDU SANILAN POLİS HASTANE YOLUNDA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada “Hayatını kaybeden polis memurumuza hastaneye sevk sürecinde ve hastanede uzun süreli kalp masajı uygulanmıştır. Yapılan kalp masajının son evresinde polis memurumuzun kalbi yeniden çalıştırılmış ve mesai arkadaşımız hayata yeniden döndürülmüştür. Kazada; 4'ü ağır, 30 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.