Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında ağırladığı Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti ve avantajı kaptı. Polonya basını, maçın ardından dikkat çeken manşetler atarkenFenerbahçelileri kızdıran ifadeler kullandı.

İşte o manşetler:

'SANILDIĞI KADAR GÜÇLÜ DEĞİLDİ'

Dziennik Zachodni'de yer alan haberde, "Gornik Zabrze, Şampiyonlar Ligi elemelerindeki ilk maçında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Sonuç kötü değil, çünkü Türk takımı sahaya hakim oldu ve maçı daha farklı bir skorla da kazanabilirdi. Bu mütevazı deplasman yenilgisi, teknik direktör Michal Gasparik'in oyuncularına, evlerindeki rövanş maçında sürpriz yapma umudu veriyor; zira şampiyonluk kazanan rakipleri sanıldığı kadar güçlü çıkmadı." ifadeleri kullanıldı.

Przegladsportowy'de ise Talisca'nın attığı frikik golüne övgüler yağdırdı: "Acı verici bir hata. Maçın başlangıcı Fenerbahçe taraftarlarını biraz endişelendirdi. Gornik Zabrze hücumuyla etkileyici bir performans sergiledi ancak ikinci yarının sonuna doğru tamamen oyunun kontrolünü kaybetti. Anderson Talisca'nın 37. dakikada attığı muhteşem gol maçın en önemli anıydı. Bu mağlubiyetin ardından Gornik, Şampiyonlar Ligi hayalini hala sürdürebilir. Gornik'in maçını mahveden muhteşem bir gol. Bunu önlemeleri gerekirdi."

TALİSCA'YA ÖVGÜ

Sport PL ise karşılaşmayı şu ifadelerle yorumladı: "Gornik, Türkiye'ye öylece gitmedi, fakat kulüpteki herkes Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turuna yükselme yolundaki iki ayaklı mücadelede Fenerbahçe'nin açık ara favori olduğunu biliyordu. Zabrze daha çok savunmaya odaklandı. Bunun karşılığını almak biraz zaman aldı, ancak Fenerbahçe sonunda golü buldu. Talisca harika bir serbest vuruş golü attı. Sonuç olarak, maç ev sahibi takımın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi."