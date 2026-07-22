UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti.

Maçın 37. dakikasında Anderson Talisca'nın serbest vuruştan attığı golle maçı kazanan ve rövanş öncesi avantaj yakalayan sarı lacivertliler, sezonu galibiyetle açtı.

Maçın ardından Polonya basını Talisca'ya övgü yağdırdı. Przegladsportowy'da yer alan haberde Brezilyalı yıldızın attığı gole geniş yer verilirken “Acı verici bir hata. Bu mağlubiyetin ardından Gornik, Şampiyonlar Ligi hayalini hala sürdürebilir. Gornik'in maçını mahveden muhteşem bir gol. Bunu önlemeleri gerekirdi." ifadeleri kullanıldı.

Interia Sport'taki haberde de gündem Talisca oldu. Haberin detayında “Gornik İstanbul'da zor anlar yaşadı. Polonya ikincisi sonuna kadar mücadele etti. Maçı tek bir gol belirledi." denildi. Wprost ise Gornik'in şansının sürdüğü aktarılırken “Fenerbahçe, sadece Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı değil, uluslararası arenada da somut başarılar elde etmeyi hedefleyen bir kulüp. Gornik Zabrze ise, uzun yıllar Avrupa müsabakalarından uzak kaldıktan sonra yeni bir döneme başlıyor. Bu nedenle, İstanbul'daki ilk maçta alınan 1-0'lık sonuç oldukça iyi olarak değerlendirilmelidir. Polonya'daki ikinci maç, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu için hala şansını koruyor.” sözlerine yer verildi.