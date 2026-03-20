Kosiniak-Kamysz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, operasyonel koşullar ve olası tehditlerin analiz edilmesinin ardından, Orta Doğu’da güvenlik durumunun kötüleşmesi üzerine Polonya Askeri Kontenjanının Irak’tan yeniden konuşlandırılmasına karar verildiğini belirtti. NATO İLE KOORDİNE HALDE GERÇEKLEŞTİ Polonyalı askerlerin tamamının Irak’tan tahliye edildiğini kaydeden Kosiniak-Kamysz, sürecin NATO müttefikleriyle koordinasyon içinde gerçekleştirildiğine vurgu yaptı. Kosiniak-Kamysz, personelin büyük kısmının halihazırda Polonya’da veya ülkeye dönüş yolunda olduğunu ve bir kısmının Ürdün’de bulunduğunu belirttiği paylaşımında, "Bu durum, bölgedeki Polonya Askeri Kontenjanının faaliyetlerinin sürekliliğinin korunmasına imkan tanıdı. Öncelik, askerler için azami güvenliği sağlamaktı ve operasyon Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığınca koordine edildi." ifadelerine yer verdi. NATO DA ASKERLERİ BÖLGEDEN ÇEKTİ Öte yandan bugün yapılan açıklamada NATO'nun da bölgedeki bütün askerlerini çektiği belirtildi

