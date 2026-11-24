Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı tarafından ABD merkezli X platformu üzerinden yapılan açıklamada, ihlalin Rusya'nın Ukrayna'nın batı kesimlerine düzenlediği saldırılar sırasında gerçekleştiği bildirildi.

ROTA KESİNTİSİZ TAKİP EDİLDİ

İHA'nın tespit edilmesinin ardından Polonya hava savunma unsurları alarma geçirildi. Askeri radar sistemleri, hava aracını uçuş rotası boyunca kesintisiz takip ederken gelişmeler anlık olarak değerlendirildi.

DÜŞÜRÜLMESİNE İZİN VERİLDİ ANCAK ATEŞ AÇILMADI

Polonya ordusu, hava sahasını ihlal eden İHA'nın düşürülmesi için gerekli yetkiyi verdi. Ancak hava aracının rotasını doğuya, Ukrayna yönüne çevirmesi üzerine operasyonun seyri değişti.

Yetkililer, İHA'ya müdahale edilmesi durumunda sivil halkın karşı karşıya kalabileceği tehlikeleri ve aracın düşürülmesiyle ortaya çıkabilecek olası sonuçları göz önünde bulundurarak silah kullanmama kararı aldı.

20 KASIM'DAKİ İHLALİN ARDINDAN NATO HAREKETE GEÇMİŞTİ

Polonya hava sahasındaki son gelişme, ülkede daha önce yaşanan benzer bir olayın ardından geldi. Polonyalı yetkililer, 20 Kasım'da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sırasında Polonya hava sahasını ihlal ederek ülke topraklarına düşen üç cismin Rusya'ya ait seyir füzeleri olduğunu açıklamıştı. Yapılan incelemelerde füze kalıntılarına da ulaşılmıştı.

Yaşanan ihlalin ardından NATO, Polonya'nın hava sahası güvenliğini desteklemek amacıyla ülkeye bir AWACS erken uyarı uçağı konuşlandırma kararı almıştı.