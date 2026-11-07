Krakow Belediye Yönetimi, kentin en kalabalık noktalarından biri olan Ana Meydan’da silahlı saldırı meydana geldiğini doğruladı. İtfaiye sözcüsü, Polsat News’e yaptığı açıklamada, saldırganın seyir halindeki bir aracın içinden çevrede bulunan kişilere rastgele ateş açtığını bildirdi.

SALDIRGAN POLİS TARAFINDAN VURULDU

Emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, saldırganın polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Zanlı, polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirilmiş ve hastaneye kaldırılmıştır. Acil servis ekipleri olay yerindeki operasyonlarını sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

POLONYA BAŞBAKANI TUSK'TAN AÇIKLAMA

Silahlı saldırının ardından Polonya Başbakanı Donald Tusk da gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. İçişleri Bakanı tarafından düzenli olarak bilgilendirildiğini belirten Tusk, şu ifadeleri kullandı:

"Krakow'da meydana gelen trajik silahlı saldırının ardından durumla ilgili olarak İçişleri Bakanı tarafından düzenli olarak bilgilendiriliyorum. Polis, saldırının arkasındaki arka planı ve tüm koşulları titizlikle inceliyor."