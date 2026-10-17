Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin uydu internet hizmeti Starlink'in Polonya'daki istasyonunda 23 Eylül'de çıkan yangına bir Türk suç çetesinin karışmış olabileceği iddia edildi.

Alman dergisi Spiegel'in birden fazla ülkedeki bağımsız kaynaklara dayandırdığı habere göre, Ukrayna ordusunun Rusya'ya karşı yürüttüğü savunma faaliyetlerinde merkezi önem taşıyan istasyona yönelik kundaklamanın ardında "Daltonlar'" suç örgütünün Almanya kolu bulunuyor.

Olayla ilgili Ekim ayında iki Türk vatandaşı Almanya'da tutuklanmıştı. Bu kişilerin Daltonlar ile bağları araştırılıyor.

Saldırının, Ukrayna ordusunu zayıflatmak amacıyla Rus istihbarat servisleri adına gerçekleştirilen bir sabotaj eylemi olduğu değerlendiriliyor.

İKİ TÜRK TUTUKLANDI

Polonya hükümetinin doğrudan Rusya'yı sorumlu tuttuğu sabotaj eyleminin ardından geniş çaplı adli süreç başlatıldı.

Polonya'nın adli yardım talebi ve Avrupa genelinde çıkarılan tutuklama emirleri doğrultusunda, pazartesi günü Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Nürtingen kentinde iki Türk vatandaşı gözaltına alındı.

Polonyalı yetkililerce saldırıya karışmakla suçlanan zanlıların 38 yaşındaki Ümit E. ile 34 yaşındaki Müslüm T. olduğu bildirildi.

Güvenlik birimlerinin aktardığı bilgilere göre, söz konusu kişilerin Daltonlar çetesine mensup olduğu ya da çete tarafından görevlendirildiği düşünülüyor.

Şüphelilerin Polonya'ya iade edilip edilmeyeceğine Stuttgart Yüksek Bölge Mahkemesi karar verecek.

TALİMAT RUSYADAN MI?

Avrupa genelinde haraç, silah ticareti ve kiralık katil cinayetleriyle bilinen Daltonlar çetesinin, sabotaj emrini muhtemelen Rus istihbaratından aldığı iddia edildi.

Çetenin elebaşı Beratcan Gökdemir, 2024 yılında Rusya'da gözaltına alınmış, Türkiye'nin iade talebine karşın Rusya'nın şahsı koruma altına aldığı iddia edilmişti.

Deutsche Welle'ye konuşan uzmanlar, Kremlin yönetiminin bu koruma karşılığında çeteden bir eylem beklentisinde olabileceğini değerlendirdi.

Gökdemir'in halen Rusya'da bulunup bulunmadığı belirsizliğini koruyor.

Alman federal kurumları da daha önce yaptıkları açıklamalarda, Rus makamlarının sabotaj ve suikast operasyonlarında organize suç aktörleriyle iş birliği yapabileceği uyarısında bulunmuştu.

Benzer bir saldırıdı, geçtiğimiz günlerde Bulgaristan'da da yaşanmıştı. Ukrayna ordusuna istihbarat sağlayan Starlink tesisinde kundaklama sonucu yangın çıkmıştı.