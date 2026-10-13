Polonya'nın orta kesimindeki Mazovya bölgesinde bulunan Starlink uydu iletişim istasyonunda Eylül ayı sonunda meydana gelen yangınla ilgili soruşturma uluslararası boyuta taşındı.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonyalı makamların talebi üzerine Alman polisi tarafından düzenlenen operasyonda Türk vatandaşı olan gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelilerin istasyonu kundaklamakla suçlandığı bildirildi.
Almanya'da yürütülen soruşturma kapsamında iki Türk vatandaşı ile birlikte gözaltına alınanların sayısı 3'e ulaştı.
Polonya merkezli yayın kuruluşu RMF FM'nin aktardığı bilgilere göre, Berlin'de bir kadın da söz konusu yangınla bağlantılı olduğu şüphesiyle yakalandı.
Kadının olay sırasında şüphelilere sürücülük yapmış olabileceği değerlendirildi. Uyruğu açıklanmayan kadının olaydaki rolü incelendikten Polonya'ya iadesi söz konusu.
Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA) ise konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.
ARKASINDA RUSYA MI VAR?
Polonya İçişleri Bakanı Marcin Kiervinski, yakalanan şüpheliler hakkında Polonya'da "yabancı bir istihbarat servisi adına sabotaj düzenleme" suçlamasıyla dava açılmasının planlandığını bildirdi.
Olayın arkasında Rusya'nın bulunduğunu öne süren Polonya İstihbarat Servislerinden Sorumlu Bakanı Tomasz Siemoniak, düzenlediği basın toplantısında, "Bu sabotaj eyleminin arkasında Rus istihbarat servislerinin bulunduğundan hiçbir şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.
Siemoniak, Rus istihbaratının giderek daha fazla suç çevrelerinden kişileri kullandığını da ileri sürdü.
Devlet telekomünikasyon şirketi Exatel'e ait olan tesiste elektrik altyapısı ve acil durum jeneratörü hasar görürken, tesis tamamen tahrip olmadı.
STARLİNK NEDEN ÖNEMLİ?
Olayın ardından konuşan Polonya Dijitalleşme Bakanı Krzysztof Gavkovski, "Bu sabotaj, istasyonu devre dışı bırakmak amacıyla kasıtlı olarak planlandı" diyerek, Ukrayna ordusu dahil birçok kurumun internet erişiminde aksaklık yaşandığını ifade etti.
İnternet verilerinin Ukrayna'ya iletilmesinde rol oynayan istasyon, SpaceX sistemleri tarafından da kullanılıyor. Abonelik masrafları Polonya tarafından karşılanan Starlink terminalleri, Ukrayna ordusunun cephe hattındaki operasyonları ile insansız hava araçlarının yönlendirilmesinde kilit bir işlev görüyor.
NATO ve AB üyesi olan Polonya, daha önce de Moskova yönetimini sabotaj girişimleriyle suçlamış; Başbakan Tusk eylül ayında müttefik ülkelere yönelik olası hibrit saldırılara karşı uyarılarda bulunmuştu.