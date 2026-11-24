Polonya'nın PAP haber ajansına konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maciej Wewior, Rus Büyükelçi Mikhno'ya "çok sert bir diplomatik nota" iletildiğini açıkladı. Mikhno'nun notayı teslim aldığını belirten Wewior, belgede Polonya'nın hava sahasının ihlal edilmesine yönelik itirazının açıkça ifade edildiğini söyledi.

‘FÜZELERİN NEREDEN GELDİĞİNİ BİLİYORUZ’

Polonya hava sahasına giren ve ülke topraklarına düşen füzelerin kaynağının belli olduğunu vurgulayan Wewior, olayın tartışmaya açık olmadığını ve Rus büyükelçinin de füzelerin nereden geldiğini bildiğini dile getirdi.

POLONYA'DAN RUSYA'YA SAVUNMA VE UKRAYNA MESAJI

Diplomatik notanın içeriğine ilişkin bilgi veren Wewior, Polonya'nın egemenliğini ve vatandaşlarının güvenliğini korumak için savunma imkanlarını artıracağını belirtti.

Wewior notadaki ifadeleri aktarırken, "Polonya, NATO ülkeleriyle dayanışma içinde, egemenliğimizi ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla savunma kapasitesini her türlü yolla güçlendirecek ve ayrıca Rus saldırganlığına karşı kendini savunan Ukrayna'yı destekleyecektir" dedi.

'BAŞKA DİPLOMATİK SEÇENEKLER DE MEVCUT'

Rusya Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi ihtimalinin gündeme gelmesi üzerine de değerlendirmede bulunan Wewior, Varşova yönetiminin başvurabileceği başka diplomatik seçeneklerin bulunduğunu kaydetti.

Polonya'nın Moskova'da görev yapan bir büyükelçisinin de bulunduğunu hatırlatan sözcü, atılacak adımlar konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Ülkenin çıkarlarına zarar verebilecek söylemlerden uzak durulması ve gelişmeler karşısında soğukkanlı hareket edilmesi çağrısında bulundu.

Wewior ayrıca, gelişmeler sırasında hızlı karar alarak Polonya'ya destek veren müttefik ülkelere teşekkür etti.

RUS BÜYÜKELÇİ İDDİALARI REDDETTİ

Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Georgy Mikhno ise Dışişleri Bakanlığından ayrılırken yaptığı açıklamada, Moskova yönetiminin söz konusu olaylarla bağlantısı bulunduğu iddiasını kabul etmedi.

Mikhno, Polonya hava sahasına giren "bahsi geçen unsurların" Rusya kaynaklı olduğunu ortaya koyan ikna edici ve doğrulanabilir herhangi bir kanıtın kendilerine sunulmadığını savundu.

NATO POLONYA'YA AWACS UÇAĞI KONUŞLANDIRACAK

Polonyalı yetkililer, 20 Kasım'da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında Polonya hava sahasını ihlal ederek ülke topraklarına düşen 3 cismin Rusya'ya ait seyir füzeleri olduğunu açıklamıştı. Yetkililer, olay yerinde füze kalıntılarının da bulunduğunu bildirmişti.

Yaşanan gelişmenin ardından NATO, Polonya'nın hava sahası güvenliğini desteklemek amacıyla ülkeye bir AWACS erken uyarı uçağı konuşlandırma kararı almıştı.