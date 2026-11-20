Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı, sabah saatlerinde ülkenin hava sahasında ihlal yaşandığını duyurdu. Ukrayna sınırına yakın Bilgoraj ilçesinde bir cismin düşmüş olabileceği belirtilerek bölgede arama çalışmaları başlatıldığı açıklandı.
Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölge sakinlerinden cisim parçaları bulmaları halinde bunlara yaklaşmamaları, dokunmamaları ve ilgili birimlere haber vermeleri istendi.
Komutanlık Sözcüsü Yarbay Jacek Goryszewski, TVN24'e yaptığı açıklamada Polonya hava sahasına yönelik iki ayrı ihlalin incelendiğini söyledi.
TUSK: HAVA SALDIRISI TEHDİDİ YOK
Polonya Başbakanı Donald Tusk, X hesabından yaptığı paylaşımda, hava sahası ihlaliyle bağlantılı olarak bölgede hava saldırısı tehdidi bulunmadığını bildirdi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarıyla bağlantılı olarak Polonya hava sahasında yürütülen askeri hava operasyonlarının da sona erdiği açıklandı. Hava savunma sisteminin standart operasyonel faaliyetlerine döndüğü belirtildi.
Hava sahası ihlali nedeniyle Rzeszow-Jasionka Havalimanı'ndaki hava trafik kontrol kulesi geçici olarak tahliye edildi. Havalimanı daha sonra yeniden uçuş operasyonlarına başladı.