Polonya'da Başbakan Donald Tusk hükümeti ile Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki arasındaki gerilim kriz çıkardı.
Polis ekipleri, Nawrocki'nin Senegal ziyareti için ülkeden ayrıldığı esnada Anayasa Mahkemesi binasına operasyon düzenledi.
Operasyonun Başbakan Donald Tusk'ın talimatıyla gerçekleştirildiği belirtilirken gelişmenin ardından muhalefet, hükümete tepki gösterdi.
CUMHURBAŞKANI UÇAĞI GERİ ÇEVİRDİ
Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin, Anayasa Mahkemesi binasına yönelik polis operasyonunun haberini uçakta aldığı belirtildi.
Senegal'e gerçekleştireceği resmi ziyareti yarıda kesen Nawrocki'nin Polonya'ya dönme kararı aldığı bildirildi.
Nawrocki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Böyle bir anda Cumhurbaşkanı Polonya'da olmalı. Senegal uçuşumu yarıda kesiyorum. Geri dönüyorum" ifadelerini kullandı.
'ANAYASAL DARBE' İDDİASI
Polonya'da muhalefet ise Anayasa Mahkemesi binasına düzenlenen polis operasyonuna tepki gösterdi.
Muhalefet temsilcileri, müdahaleyi hukuka ve anayasaya aykırı olarak nitelendirdi.
Muhalefet liderleri, vatandaşları Anayasa Mahkemesi binası önünde toplanarak hükümetin kararını protesto etmeye çağırdı.