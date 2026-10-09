Balıkesir’in Balya ilçesinde kırsal kalkınmaya katkı sağlaması hedeflenen aronya üretiminden olumlu sonuç alındı. Dünya üretiminde Polonya’nın öne çıktığı, yüksek antioksidan içeriği nedeniyle “süper meyve” olarak anılan aronya, Kayalar ve Değirmendere mahallelerinde üreticilere yeni bir gelir kapısı olma yolunda ilerliyor.

BALYA’DA ARONYA HASADI

Balya’da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün öncülüğünde başlatılan aronya yetiştiriciliği çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Kayalar Mahallesi’nde 13 dekarlık alanda kurulan bahçede gerçekleştirilen hasat, ilçede alternatif tarımsal üretimin gelişmesi açısından önem taşıyor.

Kırsal mahallelerde yaygınlaştırılmaya çalışılan aronya, geleneksel tarım ürünlerinin yanında farklı bir üretim seçeneği sunuyor. Katma değeri yüksek ürünlere yönelmek isteyen çiftçiler açısından dikkat çeken meyve, Balıkesir’in tarımsal ürün çeşitliliğine de katkı sağlıyor.

POLONYA’DAN ANADOLU’YA UZANAN ÜRETİM

Dünya genelinde üretimiyle öne çıkan Polonya’da geniş alanlarda yetiştirilen aronya, soğuk iklim koşullarına dayanıklılığı sayesinde farklı ülkelerde de üretim alanı buluyor. Türkiye’de son yıllarda ilgi gören meyve, Balıkesir’in kırsal mahallelerinde de alternatif ürün arayışlarının bir parçası haline geliyor.

Koyu mor-siyah renkli küçük meyveleriyle yaban mersinini andıran aronya, kendine özgü buruk ve ekşimsi tadıyla biliniyor. Yüksek antioksidan içeriği nedeniyle “süper meyve” olarak tanımlanan ürün, uygun iklim ve toprak koşullarında yetiştirilebiliyor.

KİLOGRAM FİYATI ÜRÜNÜN TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Aronyada taze meyve ile kurutulmuş ürün ve aronya unu gibi işlenmiş çeşitler arasında fiyat farkı bulunuyor. Türkiye’de yayımlanan bazı satış listelerinde yaş aronya kilogramı 150 TL, dökme kurutulmuş aronya 750 TL ve aronya unu 400 TL seviyesinde yer alıyor. Bu rakamlar belirli satış noktalarına ait fiyatlar olup Balıkesir’deki üretici satış fiyatlarını doğrudan yansıtmıyor.

Balya’da üretimin yaygınlaşması halinde ekonomik getiriyi belirleyecek temel unsurlar arasında dekara alınan verim, hasat giderleri, nakliye ve pazara erişim bulunuyor. Üreticilerin ürünlerini işleyecek işletmelerle ve düzenli alıcılarla bağlantı kurması da önem taşıyor.