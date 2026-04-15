Bir zamanlar sadece ithal raflarda "egzotik ve lüks" bir sağlık ürünü olarak gördüğümüz, dünya üretim merkezinin Polonya olduğu Aronya, artık Türkiye’nin yeni tarım gücü haline geldi. Halk arasında "süper meyve" olarak adlandırılan ve dondurucu soğuklara meydan okuyan bu bitki, Trakya’dan Marmara’ya kadar geniş bir coğrafyada yeni bir ekonomik devrim başlatıyor.

Dünya genelindeki aronya üretiminin yaklaşık yüzde 80-90'ı Polonya tarafından karşılanıyor. Polonya’nın "siyah altını" olarak bilinen bu meyve, o bölgenin serin ve nemli iklimine mkemmel uyum sağlarken, Türkiye son 5 yılda yaptığı atakla Polonya’nın bu hegemonyasına ortak olmaya aday. Eksi 30 derecelere kadar dayanabilen yapısı sayesinde Anadolu’nun sert kışlarını fırsata çeviren aronya, Türk çiftçisi için "katma değeri en yüksek" alternatiflerden biri oldu.

ÜRETİMDE İKİ İL ZİRVEDE

Türkiye’de aronya üretiminin kalbi iki ana bölgede atıyor. Kırklareli, üretim hacmi ve geniş arazi yayılımıyla şu an Türkiye’nin lideri konumundayken, onu, bitkiyi Türkiye’ye ilk tanıtan ve "Yalova Aronyası" adıyla coğrafi işaret alan Yalova takip ediyor. Üretim sıralamasında üçüncü sırayı ise hızla büyüyen bahçeleriyle Çanakkale alıyor.

'SÜPER MEYVE' NERELERDE KULLANILIYOR?

Görünüşüyle yaban mersinini andıran ancak içeriğiyle çok daha güçlü bir antioksidan deposu olan aronya, günümüzde tam bir şifa kaynağı olarak kabul ediliyor. Tadı hafif buruk ve ekşimsi olan bu özel bitki, mutfaklardan laboratuvarlara kadar oldukça geniş bir yelpazede kendine yer buluyor.

Gıda sanayisinde meyve suyu karışımları, reçel, marmelat ve smoothie yapımında sıkça tercih edilirken, pastacılık sektöründe kek, tart ve kurabiyelerde hem doğal bir renklendirici hem de karakteristik bir aroma verici olarak kullanılıyor. Sağlık ve eczacılık alanında ise bağışıklık güçlendirici şurupların, takviye edici tabletlerin ve bitki çaylarının ana ham maddelerinden biri haline geldi. Ayrıca kozmetik dünyası, yaşlanma karşıtı (anti-aging) kremlerin içeriğinde aronyanın yüksek antioksidan etkisinden maksimum düzeyde faydalanıyor.

FİYAATLAR ÜRETİCİİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

Aronya, sadece sunduğu sağlıkla değil, çiftçinin cebine sağladığı katkıyla dikkat çekiyor. Klasik tarım ürünlerine kıyasla çok daha yüksek bir ekonomik getiri potansiyeline sahip olan bu meyve üreticisini memnun ediyor. Kalitesine göre taze (yaş) aronyanın kilogramı 120 TL ile 220 TL arasında alıcı bulurken, işlendiğinde değeri katlanan kurutulmuş meyvenin kilogramı piyasada 350 TL ile 500 TL bantlarında seyrediyor. Katma değeri en yüksek olan endüstriyel ürün gruplarında, yani aronya tozu ve özütü gibi formlarda ise kilogram fiyatları 800 TL’nin üzerine kadar çıkabiliyor.