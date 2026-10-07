Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 19 yaşındaki öğrenciyi gözaltına aldı.

Polis Sözcüsü Katarzyna Kucharska, saldırının ardından 19 yaşındaki okul öğrencisinin gözaltına alındığını duyurdu.

Kucharska, ilk belirlemelere göre 7 kişinin yaralandığını ancak bu sayının değişebileceğini belirterek, ölü olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmadığını söyledi.

Polis, sosyal medya hesabından saldırıyı düzenlediği öne sürülen kişinin ormanlık alanda yüzüstü yatırılarak gözaltına alındığına dair fotoğraf paylaştı.

SABAH SAATLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Savcı Elzbieta Lukasiewicz, saldırının yerel saatle sabah saatlerinde gerçekleştiğini açıkladı.

Yaralıların Ostroleka'daki Mazovian Uzman Hastanesinde tedavi altına alındığı, başka hastanelere sevklerinin planlanmadığı bildirildi.

Polonya basınında yer alan haberlere göre, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Yaralananların büyük çoğunluğunun öğrenci olduğu, saldırıda bir öğretmenin de yaralandığı aktarıldı.

Ostroleka Belediye Başkanı Pawel Niewiadomski, saldırı sonrası durumun kontrol altında olduğunu belirtti. Niewiadomski, "En önemli bilgi, durumun kontrol altına alınmış olması" dedi.