Avrupa arenasındaki Fenerbahçe-Gornik Zabrze karşılaşmasında Chobani Stadyumu'nda ilk düdük çalmadan hemen önce istenmeyen görüntüler yaşandı. Deplasman tribününde kendilerine ayrılan blokta yerlerini alan Polonya temsilcisinin taraftarları bir anda taşkınlık çıkarmaya başladı.
KONTROLDEN ÇIKTILAR GÖZALTINA ALINDILAR
Kısa sürede kontrolden çıkan Polonyalı grup, stadyumun güvenliğini sağlamakla görevli Türk polisiyle sözlü tartışmaya girdi.
Tartışmanın büyümesiyle birlikte Polonyalı holiganlar emniyet mensuplarına fiili saldırıda bulundu. Emniyet güçleri, tribündeki asayişi yeniden sağlamak adına duruma anında müdahalede bulundu.
Polisin müdahalesiyle arbede bastırılırken, fiziki saldırıda bulunan ve olay çıkaran bazı Gornik Zabrze taraftarları gözaltına alındı. Polis ekipleri, deplasman tribünü çevresindeki güvenlik çemberini üst seviyeye çıkardı.