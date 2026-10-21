Havaların soğuması ve kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte ısınma maliyetlerini yarı yarıya düşürecek akılalmaz bir deney sosyal medyada gündem oldu. Kendin yap projesini uygulayan Polonyalı bir tamirci, sobasına odun yerine tam 133 adet market çöreği (donut) ile doldurarak yaktı. Duyan herkesin dalga geçtiği deneyin arkasındaki rakamlar ve elde edilen sonuçlar ise bilim insanlarını bile şaşkına çevirdi.

10 KİLO ÇÖREKLE EVİNİ SAATLERCE ISITTI

Sıradışı deney öncesinde tüm matematiksel hesaplamaları tek tek hesaplayan tamirci, tek bir çöreğin yaklaşık 440 kilokalori (kcal) içerdiğini, 10 kiloya denk gelen 133 adet çöreğin yaklaşık 18,5 MJ/kg enerji değerine sahip olduğunu belirledi. Kışın evleri ısıtmak için kullanılan kaliteli ve kuru bir odun briketinin verdiği enerjiyle neredeyse birebir aynı olduğu ortaya çıktı.

5 SAATTEN FAZLA SICAKLIĞI YÜKSELTTİ

Deney sırasında çöreklerin içindeki yağı tutuşturmak için aralara küçük çam ağacı parçaları yerleştiren tamirci, yağı 230°C sıcaklığa ulaştırarak kendiliğinden tutuşan bir zincirleme reaksiyon başlattı. Sobanın içindeki çörekler adeta kor haline gelip parlayarak dökme demir sobanın ısısını 343°C'ye kadar yükseltti. Tam 5 saatten fazla süren oda sıcaklığını 14°C'den 22°C'ye yükseltmeyi başardı.

ODUNDAN YÜZDE 37 DAHA UCUZ OLDU

İşin en çarpıcı yanı ise fiyat karşılaştırması oldu. Polonya'daki market fiyatlarına göre 10 kilo çöreğin maliyeti 12 zloti (yaklaşık 2,85 euro) tutarken, aynı miktardaki ısınma odununun fiyatı 19 zlotiye (yaklaşık 4,51 euro) ulaşıyor. Yani şeker ve yağ deposu olan işlenmiş çörekleri yakmak, odun yakmaktan yüzde 37 daha ucuza denk geldi.

UZMANLAR KRİTİK DETAYA DİKKAT ÇEKTİ

Bu yöntemin evlerde denenmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, yağın yüksek ısıda yakılmasının sobada aşırı ısınma riskine, patlamalara ve bacada yağ birikerek yangın çıkmasına neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ancak güvenlik risklerinin ötesinde bu olay, yüksek kalorili işlenmiş gıdaların ne kadar devasa bir enerjiye sahip olduğunu gösterirken; bir yanda gıda israfını, diğer yanda ise ısınma maliyetlerinin geldiği absürt noktayı gözler önüne serdi.