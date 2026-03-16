Kripto tabanlı tahmin piyasalarının lider ismi Polymarket, strateji değişikliğinin meyvelerini toplamaya başladı. Platform, yılın başından bu yana uyguladığı yeni ücret politikasıyla 11,2 milyon dolarlık toplam gelir sınırını aştı. Şirketin bu başarısı, platform üzerindeki kullanıcı trafiğinin ve işlem hacminin sürdürülebilir bir kazanca dönüştüğünün bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

LİKİDİTE SAĞLAYACILARINA DEV DESTEK

Polymarket, elde ettiği gelirin yanı sıra ekosistemini korumak adına önemli bir harcama kalemine de imza attı. Platform, pazarın derinliğini ve işlem sürekliliğini korumak amacıyla likidite sağlayıcılarına toplamda 13,41 milyon dolar tutarında sübvansiyon dağıttı.

POLYMARKET NEDİR?

Polymarket, siyaset, ekonomi, spor ve teknoloji gibi gerçek dünya olaylarının sonuçlarına kripto para (USDC) ile bahis oynanabilen, Polygon blok zinciri tabanlı merkeziyetsiz bir tahmin piyasasıdır. Kullanıcılar, "Evet" veya "Hayır" şeklinde sonuçlanan olaylar üzerine tahmin hisseleri alıp satarak, kolektif bilgi ile kazanç sağlamaya çalışırlar.