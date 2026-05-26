Türkiye siyasetinde muhalefetin gündemde tuttuğu erken seçim talepleri, uluslararası tahmin piyasalarında da yakından takip ediliyor. Polymarket üzerinde açılan "Türkiye 2026’da erken seçim kararı alacak mı?" başlıklı bahis pazarında, seçim ihtimaline dair beklentilerde belirgin bir düşüş gözlemlendi. Paylaşılan son verilere göre, daha önce daha yüksek seviyelerde seyreden erken seçim olasılığı yüzde 33’lük bir düşüşle yüzde 17 bandına geriledi.

BAHİSLERİN SONUÇLANMASI İÇİN RESMİ DUYURU ŞARTI

Tahmin platformu, bahislerin "Evet" şeklinde sonuçlanması için kurallar belirledi. Buna göre, 31 Aralık 2026 saat 23:59’a kadar Türkiye’nin resmi kurumlarından seçim takvimine dair somut bir adım gelmesi gerekiyor. 2028’de yapılması planlanan genel seçimlerin öne çekildiğine dair açıklamanın şu kurumlar tarafından yapılması şart koşuluyor:

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)

Yüksek Seçim Kurulu (YSK).