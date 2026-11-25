Yunanistan’da yayın yapan OPEN TV’nin gezi programında yayımlanan “Pomaklar Kimdir?” başlıklı 11. bölüm, Batı Trakya’daki Türk kimliği tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Şahin Köyü’nde çekim yapan program ekibi, bölgedeki Türkleri “Pomak” olarak tanımlamaya çalışırken Yeşil Camii İmamı Hamdi Bekir bu yaklaşıma itiraz etti. Kamera karşısında Türk olduklarını söyleyen Bekir’in açıklamaları, Yunan medyasında tepkiyle karşılandı.

Bazı Yunan haber portalları, Hamdi Bekir’i “provokasyon” yapmak ve “Türk propagandası” yürütmekle suçladı. İmamın açıklamalarının Lozan Antlaşması’na aykırı olduğu da öne sürüldü.

Tepkiler yalnızca Hamdi Bekir’e yönelik olmadı. Program ekibi, imamın sözlerini yeterince sorgulamadan yayımlamakla eleştirilirken OPEN TV yönetimi de “Türkiye propagandasına aracılık etmekle” suçlandı. Tepkilerin ardından İmam Hamdi Bekir'in açıklamaları programdan çıkarıldı.