İran savaşı ve Hürmüz Boğazı’ndaki deniz taşımacılığında yaşanan aksaklıklar, büyük petrol şirketlerinin üçüncü çeyrek kârlarına ilişkin beklentileri yükseltti. Shell, BP, TotalEnergies ve ExxonMobil’in operasyonel güncellemeleri, rafineri marjlarında belirgin artışa işaret etti.

Al Jazeera’nın Reuters’a dayandırdığı haberine göre rafineri marjlarındaki yükseliş ve enerji ticaretindeki fırsatlar şirketlere ek gelir sağlıyor. Yatırımcılar ise artan nakdin borç azaltımı, hisse geri alımları ve yeni yatırımlar arasında nasıl dağıtılacağını izliyor.

SHELL’DE VARİL BAŞINA 42 DOLAR BEKLENTİSİ

Shell, bu ay yayımladığı operasyonel güncellemede üçüncü çeyrek rafinaj marjının varil başına 42 dolara ulaşmasını beklediğini bildirdi. İkinci çeyrekte 24 dolar olan marj için öngörülen bu seviyenin, Reuters’a göre şirket açısından rekor niteliği taşıması bekleniyor.

BP’nin rafinaj marjı ise ikinci çeyrekteki 29,6 dolardan varil başına 46,7 dolara çıktı. Marjlardaki iyileşmenin şirketin temel kârına faiz ve vergi öncesinde 1,9 milyar ila 2,1 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor. Gaz pazarlama ve ticaret faaliyetlerinde de belirgin iyileşme öngörülüyor.

TOTALENERGIES’İN ENDEKSİ YAKLAŞIK DÖRT KATINA ÇIKTI

TotalEnergies’in Avrupa rafinaj marjı endeksi, ikinci çeyrekteki 13,5 dolardan 33,2 dolara yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde 8,4 dolar olan gösterge yaklaşık dört katına çıktı.

Şirket, rafinaj ve kimya faaliyetlerinden elde edilen nakit akışının önceki çeyreğe göre yaklaşık 2 milyar dolar artarak 4 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Ham petrol işleme miktarının yüzde 10 artması ve petrol ticaretindeki güçlü performans da bu görünümü destekledi.

EXXONMOBIL’DE 4,5 MİLYAR DOLARLIK KATKI ÖNGÖRÜSÜ

ExxonMobil, enerji ürünleri segmentinde iyileşen marjların ikinci çeyreğe kıyasla kâra 4,5 milyar dolarlık katkı sağlayabileceğini öngördü. Buna karşılık petrol sıvılarının fiyatlarındaki düşüşün 1,3 milyar dolarlık olumsuz etki yaratması bekleniyor. Doğal gaz fiyatlarından kaynaklanacağı tahmin edilen 300 milyon dolarlık olumlu etkinin ise bu kaybı kısmen dengeleyeceği hesaplanıyor.

Şirketlerin nihai finansal sonuçlarında marjların yanı sıra işletme maliyetleri, vergiler, üretim kesintileri ve varlık değerlemelerindeki değişimler de etkili olacak.