Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. 31 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorinin litre fiyatına yansıyan 3 lira 71 kuruşluk zammın ardından fiyatlar 80 lirayı aştı.

Cuma gece yarısından itibaren pompaya yansıyan artışla motorinin litresi İstanbul’da 80,97 TL, Ankara’da 82,09 TL, İzmir’de ise 82,37 TL seviyesine yükseldi. Benzin fiyatlarında ise 10 kuruşluk bir artış gerçekleşmişti.

LPG'YE ZAM GELİYOR

Akaryakıtın ardından şimdi de LPG'ye zam geliyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre pazartesi gece yarısından itibaren LPG'ye 2 lira 45 kuruş ile 2 lira 51 kuruş arasında zam gelmesi bekleniyor.

Gazeteci Cemil Cahit Saraçoğlu, sosyal medya hesabından otogaza zam geleceğini aktardı. LPG/otogazın depo çıkış fiyatlarına litre başına 2 lira 45 kuruş ile 2 lira 51 kuruş arasında zam yapılması öngörülüyor.

İşte Gazeteci Cemil Cahit Saraçoğlu'nun paylaşımı:

Peki akaryakıt fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 67.18 TL

Motorin litre fiyatı: 80.97 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 67.02 TL

Motorin litre fiyatı: 80.82 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.14 TL

Motorin litre fiyatı: 82.09 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.44 TL

Motorin litre fiyatı: 82.37 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL