Motorin kullanan araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Küresel petrol fiyatlarında görülen sert düşüşün ardından motorin fiyatlarında önemli bir indirimin pompaya yansıması bekleniyor. Sektör kaynaklarının hesaplamalarına göre litre başına 6,60 TL'lik indirim gündemde.

PETROL FİYATLARININ ERİLEMESİNDE ETKİLİ OLDU

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları son günlerde aşağı yönlü hareket ediyor. ABD ile İran arasında diplomatik görüşmelerin yeniden başlayabileceğine yönelik beklentiler, arz endişelerini azaltırken petrol fiyatlarının gerilemesinde etkili oldu.

Geçtiğimiz haftayı 90 doların üzerinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık 83 dolar seviyesine kadar çekilirken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol de 80 doların altına geriledi. Bu düşüş, akaryakıt ürün fiyatlarına da indirim beklentisi olarak yansıdı.

MOTORİNDE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Uluslararası ürün fiyatları ve döviz kurunda olağanüstü bir değişiklik yaşanmaması halinde motorinin litre fiyatında 6,60 TL'lik indirimin uygulanması öngörülüyor. Beklenen indirimin gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatı birçok ilde yaklaşık 73 TL seviyelerine kadar gerileyebilecek.

İNDİRİM NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin fiyatındaki indirimin, mevcut piyasa koşullarının korunması durumunda 5 Ağustos Çarşamba günü saat 00.01'den itibaren pompa satış fiyatlarına yansıması bekleniyor.

BENZİN FİYATLARI DEĞİŞECEK Mİ?

Motorin grubunda önemli bir fiyat düşüşü öngörülürken, benzin fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor. Önümüzdeki günlerde uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarının seyrini belirlemeye devam edecek.