Orta Doğu'daki tansiyonun yükselmesiyle beraber petrol fiyatlarındaki değişim akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Peş peşe gelen zamların ardından pompa fiyatlarındaki değişim vatandaşı zorlarken, benzin ve motorine yansıyan vergi yeniden tartışmalara neden oldu.
NE KADAR VERGİ ÖDENİYOR?
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, pompaya yansıyan vergiyi sosyal medya hesabından şu şekilde açıkladı:
"Son gelen zam ile birlikte Ankara’da motorinin litre fiyatı 55,55 TL oldu.
Böylece;
-55,55 TL olan motorinin 20,48 TL’si vergilerden (ÖTV+KDV) oluşmaktadır.
Örneğin;
-60 litrelik 2.104 TL’ye dolan bir depo motorin için 1.229 lira da vergi ödeyip 3.333 TL’ye almış olacağız."