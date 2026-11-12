Pompalı dehşeti: Kaldırımda yürüyenlere kurşun yağdırdı! Ölü ve yaralılar var

Mersin'in Erdemli ilçesinde kaldırımda yürüyenlere pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı. Saldırıda bir kadın hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Ardından intihar girişiminde bulunan şüpheli de ağır yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Merkez Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Elinde pompalı av tüfeğiyle kaldırımda yürüyenlerin arasına giren, kimliği henüz belirlenemeyen kişi, iddiaya göre hedef gözetmeksizin etrafa ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 5 kişi vuruldu. Şüpheli daha sonra intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, vurulanlardan kimliği öğrenilemeyen bir kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Şüphelinin de aralarında bulunduğu 5 yaralı, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi süren şüphelinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Hayatını kaybeden kadının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Mersin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.