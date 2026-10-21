Kütahya'nın Börekçiler Mahallesi Badem Sokak'ta bir akrabasıyla bekleyen Kürşat Ö.'ye (23), yanlarına yaklaşan otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı.
Saçmaların bacağına isabet etmesiyle yaralanan Kürşat Ö., yakındaki amcasının evine sığındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan şüpheli M.Y., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ile yaralı arasında "kız meselesi" yüzünden husumet bulunduğu iddia edildi.