Erzurum’un Yakutiye ilçesi Kevelciler Caddesi’nde bulunan bir gelinlikçi dükkanında iş yeri sahibi Hakkıhan G. ile yan dükkânın sahibi Emirhan Kabanlı bir süre gülerek sohbet etti.

POMPALI TÜFEĞİ DOĞRULTTU

Ardından dükkândan çıkmak üzere kapıya yönelen Kabanlı’ya Hakkıhan G., içinin boş olduğunu söylediği pompalı tüfeği doğrulttu. Tetiğe basılmasıyla ateş alan silahtan çıkan saçmalar Kabanlı’nın karnına isabet etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanarak kapı önüne yığılan Kabanlı’nın yardımına Hakkıhan G. ve çevredeki esnaf koştu. Özel araçla Erzurum Şehir Hastanesi’ne götürülen 23 yaşındaki genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Olayın ardından polis ekipleri, Hakkıhan G.’yi kullandığı pompalı tüfekle birlikte gözaltına aldı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

OLAY ANI KAMERADA

Gelinlikçi dükkanının güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, kapının önünde bulunan Emirhan Kabanlı’ya Hakkıhan G.’nin pompalı tüfeği doğrulttuğu ve tetiğe basmasının ardından gencin yere düştüğü anlar görüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.