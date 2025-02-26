Olay, 27 Ekim 2024'te Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde gerçekleşti. İsmail S., boşanma aşamasındaki eşi N.S.'nin sosyal medya hesabına gelen aşk mesajları ve tehdit dolu yazışmalar yüzünden öfkelendi.

Eşiyle birlikte çalıştığı kırtasiye dükkanında, Hüseyin B. tarafından gönderilen aşk dolu mesajları fark eden İsmail S., bu olayın ardından eşinden boşanma kararı aldı. Hüseyin B. daha sonra sosyal medya üzerinden N.S.’ye silahının fotoğrafını atarak “Bursa'ya gelip eşinizi ve sizi öldüreceğim, sonra kendimi öldüreceğim” tehdidinde bulundu.

TERMİNALDE PUSU KURDU

İsmail S., eşinin telefonu aracılığıyla Hüseyin B.'nin tehditlerini ve İzmir’den Bursa'ya geleceğini öğrendi. İsmail S., olayın yaşanacağı tarihten önce tüfeğini alarak terminale doğru yola çıktı. İzmir’den gelen Hüseyin B.'yi beklemeye başladı. Terminalde bekleyen İsmail S., fotoğrafından tanıdığı Hüseyin B.'yi görünce, ona doğru ilerleyerek, pompalı tüfeğiyle önce ateş etti. Ardından, yaralı halde yere düşen Hüseyin B.'yi tüfeğin kabzasıyla defalarca darp etti.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Hüseyin B.'nin arkasından yaklaşan İsmail S.'nin, tüfeği elinde çıkardığı ve Hüseyin B.'nin engellemeye çalıştığı anlar net bir şekilde görüldü.

Hüseyin B. kendisini savunmaya çalışırken, İsmail S. önce ateş açtı, ardından yerde yatan adamı tekmeledi ve tüfeğin kabzasıyla vurmaya devam etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüseyin B., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

'AŞKIM, HAYATIM YAZIYORDU'

Tutuklanan İsmail S. hakkında, Bursa 53’üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde, ‘Kişinin hayatını tehlikeye sokan kemik kırığına sebebiyet veren silahla kasten yaralama’ suçu ile 9 yıla kadar hapis cezası isteminden dava açıldı.

İsmail S., mahkemede verdiği ifadesinde, eşi N.S.'nin telefonunda Hüseyin B.'nin tehdit mesajlarını bulduğunda sinirlendiğini söyledi.

“Eşimle, kendimize ait kırtasiye dükkanındaydık. Eşimin bilgisayarına bir anda Hüseyin B. isimli kişiden mesajlar gelmeye başladı. Bu kişi eşime ‘Aşkım, hayatım’ yazıyordu. Eşime bu olaydan sonra boşanma davası açtım. Hüseyin B., gece saatlerinde mesajlar atmaya devam etti. Eşimin telefonunu alıp mesajlara baktığımda, Bursa’ya geleceğini, silahının içinde 13 adet mermi olduğunu, bir mermiyi eşime, diğerini bana ve üçüncü kurşunu kendisine sıkacağını söylüyordu. Olayın olduğu gece terminale gidip Hüseyin B.’yi beklemeye başladım. Onu görünce seslendim. Bir anda arkasını dönüp, üzerime doğru koşmaya başlayınca, kendisine ateş ettim" diyerek yaşananları anlattı.

AVUKAT SAVUNMASI

İsmail S.'nin avukatı, müvekkilinin olay anında ağır tahrik altında hareket ettiğini belirterek, "Eğer isteseydi, tüfeğinde iki fişek varken eylemini devam ettirebilirdi. Ancak eylemi sonlandırarak hayati bölgeleri hedef almadı. Yalnızca yaralamak amacıyla hareket etti" şeklinde savunma gerçekleştirdi.

Duruşmayı erteleyen mahkeme hakimi, İsmail S.'nin lehine haksız tahrik uygulanma ihtimali ve tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak, tahliye edilmesine karar verdi.