Geçtiğimiz yıl 10 Ekim'de Fabrikalar Mahallesi 3047 Sokak’ta meydana gelen olayda; borç anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan Hasan Doğan'ı vurarak yaralayan İlyas Çapkan hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’, tutuksuz sanıklar Siraç Ç. ve Enes Ç. hakkında ise ‘azmettirme’ suçundan dava açıldı.

Sanıklar, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ikinci duruşmasında, bugün hakim karşısına çıktı.

Hasan Doğan’dan alacağı olduğunu ve ödeme yapmadığını iddia eden İlyas Çapkan'ın "Hasan amca senden çok özür diyorum. Olayların buraya gelmesini istemezdim. Selman abim, müşteki yüzünden vuruldu ve sakat kaldı. Kendilerinden bu nedenle alacaklıyız. Ama asla 2 daire istemedik. Biz akrabayız, istemeyiz. Oğulları benim çocukluk arkadaşım. Ben kesinlikle para için adam öldürecek birisi değilim. Suçsuzum" dediği öğrenildi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA HÜKMEDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık İlyas Çapkan'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

OLAY

Olay, geçen yıl 10 Ekim 2025'Te saat 18.00'de Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3047 Sokak’ta meydana geldi.

İlyas Çapkan, otomobille bir süredir borç anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan Hasan Doğan’ın evinin bulunduğu sokağa geldi.

Çapkan, yanında getirdiği pompalı tüfekle bir el ateş etti. Kasığından vurulan Doğan yere yığıldı.

Yaralı Hasan Doğan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlyas Çapkan yakalanıp tutuklanırken, Hasan Doğan is yoğun bakımdaki tedavisi sonrası taburcu oldu.