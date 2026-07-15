Küresel enerji piyasalarındaki jeopolitik hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt pompa fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırmaya devam ediyor. Bugün (15 Temmuz) yürürlüğe giren benzin zammının hemen ardından, sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre cuma günü itibarıyla sürücüleri yeni bir çifte zam dalgası karşılayacak.

CUMA GÜNÜ ÇİFTE ZAM

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere tabela fiyatlarında büyük bir değişim öngörülüyor. Buna göre:

Motorin grubuna 3,90 TL, benzin grubuna ise 1,00 TL seviyesinde bir fiyat artışı bekleniyor.

Uluslararası tedarik zincirlerindeki risklerin ve ham petrol fiyatlarındaki hareketliliğin yurt içi piyasalara yansımalarından biri. ABD-İran arasındaki ateşkesin sona ermesiyle birlikte Orta Doğu'da yeniden alevlenen gerilimler petrolün varil fiyatını son bir ayın zirvesine taşıdı. Hürmüz Boğazı'nda ise gemi trafiği tekrardan durdu. Bu gelişmeler sonucu yurt içinde de akaryakıt fiyatları bir kere daha zamlandı.

TEMMUZDA TABELALAR DURULMADI

Sürücüler temmuz ayının başından bu yana peş peşe gelen fiyat artışlarıyla karşı karşıya kaldı. Ayın ilk günlerinden itibaren akaryakıt fiyatlarındaki değişim grafiği şu şekilde gerçekleşti:

Temmuz Ayı Akaryakıt Fiyat Değişim Tablosu