Motorine üstü üste gelen zamlarla pompada 3 haneli rakamlara ulaşıldı. Çiftçi, nakliyeci doğrudan, vatandaş da çarşı pazarda zamları görecek. Vatandaş, bu gidişle kontak kapatacak. Ekonomi politikalarını eleştiren muhalefet partilerinin temsilcileri, “Çiftçiye, esnafa, üreticiye öl diyorlar” diyerek tepki gösterdi.

YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, “Hani enflasyonu tek haneli rakamlara indirecektiniz ya, enflasyonu tek haneli rakamlara indirme hedefiyle çıktığınız yolda benzini, mazotu üç hanelere çıkarttınız. Vatana, millete hayırlı olsun. Size de yazıklar olsun” dedi.

PETROL BULDUK, 10 LİRAYDI

İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serat Kılıç da “Girdi maliyetlerinde yüzde 100’e varan bir artış söz konusuyken üreticinin satacağı mal çok cüzi bir artışla karşı karşıya kalmış durumda. Sen çiftçiye, üreticiye, esnafa diyorsun ki ‘Öl kardeşim, beter ol, ne halin varsa gör’” ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, akaryakıt fiyatlarındaki artışa tepki gösterirken vergi yüküne de dikkat çekerek, “İnsanlar akaryakıttaki üç haneli fiyatlara mecbur değil. Telefonda var, akaryakıtta var, tarımda var; var, var, var, var. Vergide adalet sağlanmalı. Akaryakıtta vergi yükü azaltılmalı. Kamuda israfa son verilmeli” dedi. Eylül 2017, yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmeden hemen önce motorinin litre fiyatının 5 lira olduğunu belirten Başarır, şunları söyledi:

“Evet, savaş bir etken ama senin görevin olağanüstü dönemlerde halkını, milletini, insanını, tüketiciyi korumaktır. Ne diyecekler? ‘Yahu ben 2017’yi geçiyorum, Gabar’da petrol bulduktan sonra katbekat arttı. Camları açıyorduk, bayram yaptık, çok da mutlu olduk, Gabar’da petrol bulduk...’ Ama o gün 10 lira civarında olan motorin bugün 100 lirayı geçti arkadaşlar.”

İstasyonlar hazırlıksız yakalandı

Türkiye genelindeki 14 bin istasyonda kullanılan pompaların üçte ikisinde sayaçlar, 3 haneli rakamları gösterecek donanıma sahip değil. Hızla 3 haneyi aşan fiyat nedeniyle sektör, 212.5 milyon dolarlık maliyet gerektiren yatırıma hazırlıksız yakalandı.

Şimşek’e ‘Avrupa’ yanıtı

Ali Mahir Başarır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, “Birçok Avrupa ülkesinde mazot 150... 100’ün altında değil” açıklamasını eleştirdi. Başarır, akaryakıt fiyatlarını ücretler üzerinden karşılaştırdı: "Belçika'da bir asgari ücretle ne kadar mazot alınabiliyor? 935 litre, Sayın Bakan. Türkiye'de 340 litre. Emekli Belçika'da 772 litre mazot alabiliyor, benim ülkemde 242 litre. İspanya'da 756 litre alıyor, benim ülkemde 340 litre alıyor asgari ücretli. (Avrupa’da) Emekli 550 litre alıyor, benim ülkemde 242 litre alıyor.”

‘Dezenflasyon arzuları’ dış faktörlere takıldı

Ekonomik krize çare olmak adına Haziran 2023’te Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Mehmet Şimşek’ten itiraf geldi. Enflasyonun faturası eriyen maaşlarla çalışanlara kalırken, milyonların 28 bin lira ile geçinmesi beklenirken şirketlerin finansmana erişim sorunu büyürken kapanan fabrikalara yenileri eklenirken Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin başarılı olduğunu savundu. Ancak Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: “Dezenflasyon var. Arzuladığımız hızda mı, değil. Bir sürü iç ve dış faktör var. Özellikle bu aralar dış faktörler ön planda.”

‘YAPIŞKAN ENFLASYON’

Bakan, Bloomberg HT’de yaptığı değerlendirmelerde, Geçen seneki Orta Vadeli Program’ın (OVP) 2026 için yüzde 3.8’lik büyüme öngörüldüğünü aktardı, yurt dışındaki şoklara karşın büyümenin bu sene yüzde 3.3 civarı olmasını beklediklerini belirtti. Orta Doğu’daki savaşın olmaması halinde enflasyonun en az 7 puan aşağıda olacağını savunan Şimşek, “Bu sene savaş etkisi arındırılırsa çok büyük ihtimalle enflasyon yüzde 20-22 arası bir noktada olurdu” dedi. Bakan Şimşek, “Enflasyonda atalet, katılık, yapışkanlık var ve bu sorun. Daha çok zamana ihtiyacımız var” diye konuştu,

‘Eşel mobil 2027’de olmayacak’

“Hayat pahalılığıyla mücadele en büyük önceliğimiz. Seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz” diyen Şimşek, kamu çalışanları ve emeklilere en az enflasyon oranında zam yapılacağını kaydetti. Gelecek yıl eşel mobil uygulamasına devam etmeyi düşünmediklerini belirten Şimşek, uygulamanın motorinde yıl sonuna kadar süreceğini ifade etti.