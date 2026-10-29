Pop müziğin efsanevi ismi Britney Spears’ın yüz hatlarına kavuşabilmek uğruna 17 yaşından bu yana defalarca bıçak altına yatan Bryan Ray, yıllar süren operasyonlar zincirinin ardından ulaştığı son görünümüyle yeniden gündeme oturdu. Bir kadın pop yıldızının aurasını yakalamak için 120 bin dolardan (yaklaşık 90 bin sterlin) fazla harcama yapan 39 yaşındaki adamın geçirdiği radikal değişim, estetiğin ulaştığı sınırları bir kez daha tartışmaya açtı.

20 YILLIK OPERASYONLAR ZİNCİRİNİN SON NOKTASI

Los Angeles'ta yaşayan Ray’in dönüşüm serüveni, annesinin diş kaplaması için verdiği 25 bin dolarlık bütçeyle başladı. O günden bu yana ameliyat masasını adeta mesken tutan adam; şarkıcının ikonik yüz simetrisini yakalayabilmek için iki kez burun ameliyatı geçirdi, elmacık kemiklerine yanak implantları taktırdı ve ünlü yıldızın masum bakışlarını elde etmek için göz kapaklarını gerdirdi. Yüzündeki yumuşak doku müdahaleleri, düzenli dudak dolguları, lazer seansları ve görünümünü korumak adına her ay döktüğü 2 bin dolarlık cilt bakım masrafıyla birlikte ortaya tamamen yapay ve bambaşka bir çehre çıktı.

Ulaştığı son haliyle ilgili konuşan Ray, kendisini hiçbir zaman tamamlanmış hissetmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ben yaşayan, sürekli gelişen bir sanat eseriyim ve bu süreç henüz bitmedi. Aynaya baktığımda çok mutluyum; mükemmel olmadığımı biliyorum ama hedeflediğim güzellik aurasına ulaştım."

UZMANLAR BİLE DUR DEDİ AMA O VAZGEÇMİYOR

Dönüşümün geldiği son nokta kimi zaman ciddi tıbbi engellere de takıldı. Ünlü estetik düzeltme programı Botched cerrahları, aşırı müdahaleden doku kaybı riski taşıyan burnuna yeni bir operasyon yapmayı reddetti. Buna rağmen durmaya niyeti olmadığını belirten Ray, amacının biyolojik bir kadına dönüşmek değil, idolü olan pop ikonunun feminen ve androjen güzellik kalıplarını yüzünde taşımak olduğunu vurguluyor.

Gençlik yıllarındaki tamamen doğal, müdahalesiz fotoğraflarına kıyasla bugün mimiklerini bile değiştiren yapay hatlara bürünen adam, yeni müdahaleler için plastik cerrahlarla görüşmeye devam ederek ameliyat defterini kapatmayacağını gösteriyor.