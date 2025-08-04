Kayseri’de düzenlenen panelde konuşmacı olan AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, pop star gibi karşılandı. Partinin İl Gençlik Kolları, “Söz Gençlikte” programı düzenledi. Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AKP Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da katıldı. Elitaş ‘Terörsüz Türkiye’ diye adlandırılan süreçle ilgili olarak, “Birileri hamasetle farklı şeyler söyleyebilir. ‘Terör örgütü şunu istiyordu, vay bunu istiyordu. Onu istedi. Onu vermedik. Bunu vermedik’ gibi değil. Milli birlik ve beraberliğimiz için, vatanın birliği ve bütünlüğü için birilerinin Türkiye coğrafyası üzerinden 86 milyonu parçalayabilmek için yaptıkları hesapları boşa çıkarabilmek için sabırla, metanetle ve büyük bir azim kararlılıkla çalışmak zorundayız.”